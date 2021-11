Rusiya prezidenti Vladimir Putin koronavirusa qarşı “Sputnik Light” peyvəndiylə revaksinasiya olunduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya dövlət başcısı bildirib ki, COVİD-19 əleyhinə 3-cü doza peyvənddən sonra özünü normal hiss edir.

Putin həmçinin Gamelei adına Mərkəz tərəfindən hazırlanmış koronavirusa qarşı burun peyvəndinin sınağında iştirak etmək qərarına gəlib. Bu barədə o mərkəzin direktor müavini Denis Logunovla görüşdə bəyan edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.