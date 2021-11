Gürcüstanın Şərq bölgələrində yeraltı təkanlar qeydə alınıb.

Metbuat.az yerli mətbuata istinadla xəbər verir ki, 3.2 bal gücündə olan zəlzələ paytaxt Tbilisidən 51 km aralıda qeydə alınıb.

Məlumata görə, təkanların episentri Dmanisi şəhərindən 9 km aralıda və 10 km dərinlikdə yerləşib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.