“Formula 1” üzrə Qətər Qran-Prisinin qalibi “Mercedes" komandasının qalibi britaniyalı pilot Luis Hemilton olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarışın ikincisi “Red Bull” komandasının niderlandlı pilotu Maks Ferstappen, üçüncüsü isə “Alpine” komandasının ispaniyalı Fernando Alonso olub.

