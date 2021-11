Qəbələdə sex yanıb

Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunda "Opel" markalı minik avtomobilinin mühərrik hissəsi yanıb.

Metbuat.az-ın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytına istinadən xəbərinə görə, avtomobilin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb

Qəbələ rayonunun Bum qəsəbəsində ümumi sahəsi 60 m² olan fəaliyyət göstərməyən birmərtəbəli taxta emalı sexinin (talvar tipli) taxtadan ibarət döşəməsi və içərisinə yığılan yonqar yanıb. Sexin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

