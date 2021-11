Qadınlardan ibarət Azərbaycan milli komandasının Dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Rusiya millisinə qarşı keçirəcək oyunu idarə edəcək hakimlər müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, noyabrın 25-də “Dalğa Arena”da keçiriləcək Azərbaycan – Rusiya qarşılaşmasını Rumıniyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək:

Baş hakim: İonela Alina Peşu

Baş hakimin köməkçiləri: Petruta Claudia İugulescu, Mihaela Elena Tepusa

Dördüncü hakim: Cristina Mariana Trandafir

