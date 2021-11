Ermənistanda kişilərinin "GƏLİN OVU" - Qızlar niyə tanışlıq saytlarında XARİCİ ƏR axtarırlar?

Ermənistanda son illər tanışlıq saytları vasitəsi ilə evlənənlərin sayı bir neçə dəfə çoxalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanışlıq saytları ermənilər arasında böyük populyarlıq qazanıb. Ermənistan Milli Statistika Xidmətinin 2021ci ilin yanvarın 1- nə olan məlumatına görə , ölkədə 1 398 107 kişi, 1 565 144 qadın yaşayır. Yəni qadınların sayı kişilərdən təxminən 167 min çoxdur. Erməni qadınlar düşünürlər ki, onlar dünyanın istənilən yerindən özlərinə həyat yoldaşı tapa bilərlər.

"Virtual tanışlıq vəziyyətində, qeyri-adekvat bir insanla qarşılaşa bilərsiniz və ya kifayət qədər layiqli bir insan tapa bilərsiniz" deyə 30 yaşlı Serin açıqlamasında bildirib.

Amma burada ermənilərin ürəyincə olmayan bir neçə məqam da var. Tanışlıq saytlarında erməni istifadəçilərin, xüsusən də kişilərin statuslarını gizlətmələri çox adi haldır. Yəni evli kişilər özlərini azad kimi göstərirlər. Üstəlik, bəziləri müvəqqəti əlaqələr axtarır, digərləri isə daimi əlaqə.

Müraciət edənlər arasında yerli erməni qızlar arasından özünə gəlin seçmək istəyən diaspor erməniləri də az deyil. Onlar saytlardan qeydiyyatdan keçmək üçün müəyyən məbləğ ödəyərək potensial "gəlin ovuna" çıxırlar. İnternet resurslarının xüsusilə qadınlar üçün yaratdığı risklər təkcə bundan ibarət deyil. Ancaq bu tip tanışlığın özəlliyi ilkin olaraq seçimin kişilər tərəfindən edilməsidir. Yəni ilk tanışlıqdan qarşı tərəf (kişi) sizi bəyənməsə o zaman bu uğursuzluqla nəticələnir. Hətta bəzi evlilik agentlikləri vasitəsilə tanış olan cütlüklər adətən bu faktı gizlədirlər.

Elə buna görə də erməni qızlarının daha çoxu əcnəbi ilə ailə qurub, xaricdə daha asan həyata can atmağa meyilləniblər. Onlar düşünürlər ki, ailədə hər kəs bərabərhüquqlu olmalıdır amma erməni kişi daha çox mühafizəkardırlar. Bu da gənc erməni qızlarının xarici kişilərlə evlənməsinə səbəb olan əsas faktlardan biridir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.