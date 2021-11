Fransa Liqa 1-də XIV turun "Lion" - "Marsel" görüşü yarımçıq qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli azarkeşlər qonaq futbolçuların oynamağına imkan verməyib. Belə ki, oyunun 5-ci dəqiqədə "Marsel" künc zərbəsi yerinə yetirməyə başlayarkən tribunadan yad əşyalar atılıb. Nəticədə, yarımmüdafiəçi Dimitri Payetin başına şu qabı dəyib.

Baş hakim oyunu dayandırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.