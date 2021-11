Meşədə qarşısına çıxdı: Yaxınlaşanda dəhşətə gəldi - 130 il əvvəl... / FOTOLAR

Avstraliyada meşəlik ərazidə görünən canlı kənd sakinlərində təşviş yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sakinlərin iddiasına görə, canlının bədəninin bir hissəsi itə bir hissəsi isə insana bənzəyir. Yerli sakin meşəlik ərazidən keçərkən canlı ilə qarşılaşıb və onun fotosunu çəkib. Sakinlərin iddiasına görə, naməlum varlıq bəzən insanları təqib edir.

Qeyd edək ki, daha əvvəl oxşar hadisəyə ilk dəfə 1887-ci ildə ABŞ-da rast gəlinib. Daha sonra oxşar canlı dünyanın fərqli ölkələrində insanların qarşısına çıxıb.

