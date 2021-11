ABŞ və Rusiya Venera planetində araşdırma aparmaq üçün birgə komissiya qurmaq barədə razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Federal Kosmik agentliyi belə açıqlama yayıb. Açıqlamaya görə, bu hər iki ölkə üçün iqtisadi və texniki cəhətdən faydalıdır. Komissiyanın nə vaxt yaradılacağı açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Rusiya Veneraya 2027-2029-cü illərdə kosmik aparat göndərəcəyini bildirmişdi. Venera Dünya ilə qonşu planetdir və həcmi demək olar ki, eynidir.

