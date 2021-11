“Bəsrə körfəzində indiyə qədər ABŞ ordusu ilə yaşanan birbaşa toqquşmalar zamanı 9 hərbçimiz həlak olub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran donanmasının komandanı Ali Rza Tengseri açıqlama verib. O bildirib ki, bu toqquşmalardan bəziləri barədə mətbuata açıqlama verilməyib. Komandanın sözlərinə görə, 9 hərbçiyə qarşılıq olaraq, İran ordusu da ABŞ donanmasına 9 dəfə zərbə vurub.

İranlı komandan bu toqquşmaların nə vaxt baş verdiyinə dair açıqlama verməyib.

