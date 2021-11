“Belarus-Polşa sərhədində qalan 2 min qaçqının Avropa Birliyi tərəfindən qəbul edilib-edilməyəcəyi barədə cavab gözləyirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko açıqlama verib. O bildirib ki, bu barədə hələlik Avropa Birliyi Minsklə əlaqə qurmayıb.

Lukaşenkonun sözlərinə görə, Minsk sərhəddəki vəziyyətin Polşa ilə müharibəyə çevrilməsini istəmir.

