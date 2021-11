Putin üçüncü doza peyvənd olundu - Bu dəfə nazal vaksinasiyanı SEÇDİ

Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Vladimir Putinin revaksinasiyadan sonra özünü necə hiss etdiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Peskovun sözlərinə görə, prezident özünü “normal” hiss edir, bu yaxınlarda iclas da keçirib.

Kreml sözçüsü onu da açıqlayıb ki, dövlət başçısı bundan əvvəl koronavirusa qarşı nazal peyvəndi ilə vaksinasiya olunmağa hazır olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, Putin martda Sputnik peyvəndi ilə vaksinasiya olunub. O ikinci dozanı apreldə təkrarlayıb.

