Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan canlı yayımda vətəndaşların sualını cavablandıracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nikol özü açıqlama verib. O qeyd edib ki, 23 noyabr saat 20:00-da rəsmi Facebook səhifəsində canlı olaraq vətəndaşların, medianın və ictimai qurumların suallarını cavablandıracaq. Hökumət başçısına sual vermək istəyən hər kəs [email protected] elektron poçt ünvanına göndərə bilər .

Paşinyan onu da qeyd edib ki, canlı yayım 1,5-2 saat davam edəcək.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.