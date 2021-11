"Qızıl oğlan" mükafatının qalibi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu ada İspaniya millisinin və "Barselona"nın futbolçusu Pedri layiq görülüb.

Xatırladaq ki, bu mükafat Avropada ilin 21 yaşadək ən yaxşı futbolçusuna təqdim olunur.

