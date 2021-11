12 yaşlı qızın ərə verilməsi etirazlara səbəb oldu - Ata barədə ŞOK İDDİA

İraqda 12 yaşlı qızın evləndirilməsi etirazlara yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, atası və anası ayrı yaşayan qızın kim tərəfindən ərə verildiyi hələlik dəqiqləşməyib. Bununla bağlı məhkəmə prosesi davam edir. Ana hadisə ilə bağlı məhkəməyə müraciət edərək, qızın atası tərəfindən qaçırıldığını irəli sürüb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, 12 yaşlı İsranın atası və əri ilə görüşən rəsmilər, qızın öz razılığı ilə ərə getdiyini müəyyən ediblər.

Qeyd edək ki, İraqda 18 yaşı tamam olan şəxslər evlənə bilər. Lakin xüsusi icazə və valideynlərin razılığı əsasında bu yaş 15-ə endirilə bilir.

