Braziliyada 2010-cu ildə uşaqdan imtina etmədiyi üçün hamilə sevgilisini qətlə yetirərək, itlərə yedizdirən “Atletico Mineiro” futbol klubunun keçmiş qapıçısı yenidən diqqət mərkəzinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o sosial media hesabında itlə fotosunu paylaşıb. Lakin bu foto böyük rezonans yaradıb. Sevgilisini öldürəndən sonra cəsədini itlərə verən Bruno Fernandesin bu addımı tənqid edilib.

Qeyd edək ki, Fernandes hadisədən 3 il sonra həbs edilmişdi. Məhkəmə onun barəsində 22 il iş kəsib.

