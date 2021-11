ABŞ-ın Kaliforniya ştatında 80 nəfərlik qrup lüks mağazalardan birində soyğun təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar planlı şəkildə yolu avtomobillərlə bağlayaraq, bir neçə dəqiqə ərzində mağazadakı bahalı əşyaları qarət ediblər. Dərhal axtarışlara başlayan polis 3 nəfəri saxlayıb. Digərlərinin axtarışları davam edir. Mağazanın zərəri hesablanır.

