Keçən il noyabrın 11-dən cari il noyabrın 22-dək işğaldan azad edilən ərazilərdə aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, indiyədək 10 455 piyada əleyhinə, 4640 tank əleyhinə mina, 12 637 PHS aşkarlanıb.

Bu müddətdə, ümumilikdə, 62 855 782 kv.m (6286 ha) ərazi mina və PHS-lərdən təmizlənib.

