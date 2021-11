Vitamin D əskikliyini evdə özün təyin et

Payız-qış aylarında orqanizm kəskin vitamin D defisiti keçirir. D vitamini hətta isti yay aylarında təbii olaraq günəşdən alınsa da, cəmi 3-4 aya sərf olunub gedir.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən analiz vermədən, evdə, özünüzdə vitamin D defisitini təyin etməyin metodunu təqdim edir.

Özünüzdə bu vitaminin çatışmamasını necə yoxlamalı?



- Saçlarınıza, dırnaqlarınıza baxın - əgər quru, qırılan, laylanan, cansızdırsa, sınırsa, uzanmırsa, saçlarınız tökülürsə deməli vitamin azdır



- Bədən, əllər, boyun tez-tez tərləyirsə



- Gecələr yatanda və ya çox oturanda qollar, ayaqlar uyuşursa, qıcolmalar baş verirsə

- Əzələlər zəifdirsə, spazmlar olursa

- Yuxunuz normal deyilsə, yuxuya gedə bilmirsiz



- Qadınlarda menstruasiya pozulmaları varsa



- Kişilərdə cinsi zəiflik və enerjisizlik varsa



- Daim yorğun, əzgin, bir işi görməyə halınız yoxdursa



- Sümüklər, barmaqlar, oynaqlar ağrıyırsa



- Başda duman hissi, diqqət, yaddaş zəifliyi varsa



- Sümüklərdə kövrəkləşmə başlayıbsa



- Ağzınız, diliniz, ağız ətrafı sanki qurudursa



- Çəkiniz öz-özünə artırsa, bədən sanki şişirsə



- Bağırsaqlarda spazm, şişmə varsa

