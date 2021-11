İlham Əliyevin Paşinyan və Putinlə görüşü planlaşdırılır Soçidə...

Noyabrın 26-da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Soçidə görüşü gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat erməni teleqram kanallarında yayımlanıb. Amma Ermənistan hökuməti bu məlumatı rəsmi olaraq şərh etməyib.

Qeyd edək ki, rəsmi məlumatlara əsasən, Azərbaycan və Ermənistan liderləri dekabrın 15-də Brüsseldə Avropa İttifaqı-Şərq Tərəfdaşlığı sammiti çərçivəsində görüşmək barədə razılığa gəliblər. Bu barədə Aİ-nin bəyanatında deyilir. Bildirilir ki, İlham Əliyev və Nikol Paşinyan sərhəddə insidentlərin qarşısını almaq üçün müdafiə nazirləri səviyyəsində birbaşa rabitə xəttinin yaradılması barədə razılığa gələcəklər.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.