“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-nin Yuxarı Şirvan Kanalı İstismar İdarəsinin rəisi İlyas Səfərov vəfat edib.

Metbuat.az-a Report-a istinadən xəbər verir ki, o, 62 yaşında Türkiyədə, müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib. Mərhum bu gün Yevlax rayonunun Aran qəsəbəsində dəfn ediləcək.

Allah rəhmət eləsin!

