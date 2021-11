Bakıda polis tərəfindən gecə klubunda əməliyyat keçirilib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, söhbət paytaxtın Yasamal rayonu, Tbilisi prospekti 27 ünvanında yerləşən məşhur gecə klubu “1033”dən gedir.

Sözügedən klubda pandemiya qaydalarına əməl olunmadığı bildirilir. Bu səbəbdən polis tərəfindən bir neçə nəfər saxlanılıb.

Gecə saatlarında keçirilən əməliyyat anını əks etdirən görüntüləri təqdim edirik.

