Dünya bazarında neftin qiymətləri azalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu saata olan göstəricilərə görə, Brent markalı neftin 2022-ci il yanvar müqaviləsinin dəyəri 0.51% azalıb. Bu səbəbdən Brent neftin 1 barelinin qiyməti 79.29 ABŞ dolları təşkil edib.

Bundan başqa, Nyu-yorkun NYMEX əmtəə birjasında WTI markalı neftin 2022-ci il yanvar müqaviləsinin dəyəri də 0.68% azalaraq 1 barelə görə 76.23 ABŞ dolları təşkil edib.

Mənbə: Bloomberg

