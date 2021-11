NASA dünyanı asteroidlərdən qorumaq üçün ilk dəfə test həyata keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu məqsədlə kosmosa aparat göndəriləcək. Məqsəd aparatı asteroidə çırparaq onun istiqamətinin nə qədər dəyişəyəcəyini və parçalanıb-parçalanmayacağını müəyyən etməkdir.

Məlumata görə, planlı toqquşma gələn il baş tutacaq. Alimlər toqquşmanın nəticəsini təhlil edərək, asteroidin dünya ilə mümkün toqquşmalarına qarşı tədbirlər ala biləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.