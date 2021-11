Milli Məclisin payız sessiyasının bu gün keçirilən növbəti plenar iclasında "2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında” qanun layihəsi ikinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, gələn ilin büdcəsinin göstəricilərini parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Tahir Mirkişili təqdim edir.

Toplantıda hökumət üzvləri iştirak edirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.