Türkiyəli məşhur aktyor Ozan Akbabanın Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş torpaqlarına səfəri davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, türkiyəli aktyor bu səfər Hadrutda olub. Sosial şəbəkədə onun Hadrutdan çəkilmiş şəkli paylaşılıb.

Qeyd edək ki, Ozan Akbaba “Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz” serialında İlyas obrazını canlandırır. O, əslən azərbaycanlıdır.

