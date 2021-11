İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı ölən daha iki erməni hərbçinin qalıqları tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, cəsədlər Cəbrayıl rayonunda aşkarlanıb.

Cəsədin kimliyi məhkəmə-tibbi ekspertizasından sonra dəqiqləşəcək.

Qeyd edək ki, bununla da müharibədən sonra işğaldan azad edilən ərazilərdən tapılan erməni hərbçilərin sayı 1700-ə çatıb.

