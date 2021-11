“İrəvan ilk növbədə regionda kommunikasiyaların açılmasında maraqlıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan onlayn konfrans zamanı deyib.

“Ölkə onilliklərdir ki, təcrid olunmuş vəziyyətdədir. Avropa, Rusiya və İranla dəmir yolu Ermənistan üçün böyük üstünlük olacaq... Bunun İrəvan üçün sərfəli olmadığı barədə iddialar absurddur”, - deyə Paşinyan bildirib.

