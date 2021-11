Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bu gün Türkiyə Cümhuriyyəti Mərkəzi Bankının (TCMB) sədri Şahap Kavcıoğlu ilə Ankarada görüşü baş tutub.

Metbuat.az əbər verir ki, görüş türk lirəsinin keçən həftədən bu günə davam edən kəskin ucuzlaşmasından sonra reallaşıb.

Görüşlə bağlı detallar açıqlanmayıb. Türkiyə Mərkəzi Bankı da mövzunu şərh etməyib.

Qeyd edək ki, bu gün də türk lirəsi dollar qarşısında 11% dəyərdən düşüb və dollar/TL məzənnəsi 13 lirə səviyyəsini keçib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.