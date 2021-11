Gəncə şəhərində polislər yol qəzasına düşüb.

Metbuat.az-ın məlumata görə, hadisə şəhərin M.Bağırov küçəsində baş verib.

Qəza nəticəsində polis baş serjantı Renat Əliyev vəfat edib. Bir nəfər isə yaralanıb.

Xəsarət alan polis əməkdaşı xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib.

Qəzanın təfərrüatları dəqiqləşdirilir.

