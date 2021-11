Müğənni Aysun İsmayılova anası Rəqsanə və həyat yoldaşı Fazilin yeni görüntülərini lentə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, cütlüyün Aysun mahnı ifa edərkən rəqs görüntüləri sosial media hesabında paylaşıldıqdans sonra izləyicilərin marağına səbəb olub.

Həmin kadrları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.