Moskvadakı Rusiya Teatr Sənəti İnstitutundakı qadınlara məxsus tualetdə xoşagəlməz hadisə qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tualetə gizli kamera qoyulduğu üzə çıxıb. Məlumata görə, kameranı teatrın aktrisası təsadüfən tapıb.

Məlum olub ki, qurğu unitaza tərəf istiqamətlənibmiş. Hadisə Rusiyada böyük qalamaqala səbəb olub. Hadisə barədə polisə xəbər verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.