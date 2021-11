Meşədə çəkilən fotoya evdə baxdılar: Dəhşət yaşadılar - Naməlum varlıq... / FOTO

Argentinada balıq tutmaq üçün meşəlik əraziyə gedən iki dost xatirə fotosu çəkdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, evdə çəkilmiş fotoya baxan dostlar dəhşətə gəlib. Onların arxasındakı görüntü dostları təəccübləndirib. Dostlar bildirir ki, onlar ərazidə olarkən xoşagəlməz hadisə ilə üzləşməyiblər.

Fotodakı naməlum görüntünü isə ruha da oxşadan var naməlum varlığa da. Maraqlıdır ki, onlar eyni zamanda iki foto çəkiblər. Naməlum görüntü isə yalnız bir fotoda əks olunub. İnternetdə paylaşılan foto böyük diqqət çəkib.

