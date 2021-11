Vətən müharibəsində iştirak edən həkim VƏFAT ETDİ - FOTO / VİDEO

Azərbaycanda tanınmış həkim, uzman neyrocərrah Azər Əkbərov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə yaxınları məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, həkim onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş.

Azər Əkbərov Azərbaycan Tibb Universiteti, Müalicə işi fakültəsini bitirib. Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalında Cərrahiyyə ixtisası üzrə ilkin ixtisaslaşma kursu keçib. Türkiyənin Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasında uzmanlıq təhsilini başa vurub. O həmin akademiyanı birinciliklə bitirib.

O Respublika Diaqnostika Mərkəzində həkim-neyrocərrah vəzifəsində çalışıb. Həkim 44 günlük Vətən Müharibəsində də hərbi həkim kimi fəaliyyət göstərib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.