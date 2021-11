Filip Ozobiç: "Omoniya" ilə qarşılaşmaya yaxşı hazırlaşmışıq"

"Bizi ağır oyun gözləyir. İlk görüşdə 4:1 qalib gəlsək də, rəqib çox yaxşı komandadır və çox yaxşı oyunçuları var".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Qarabağ"ın yarımmüdafiəçisi Filip Ozobiç UEFA Avropa Konfrans Liqasında "Omoniya" ilə oyundan öncə mətbuat konfransında fikirlərini bildirib:

" Qarşıdakı iki matçda maksimum nəticəyə nail olmaq istəyirik. Daha sonra necə olacağını görəcəyik. Əsas məsələ son 2 matça köklənməkdir".

Qeyd edək ki, noyabrın 25-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək "Qarabağ" - "Omoniya" görüşü saat 21:45-də başlanacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.