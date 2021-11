Dünyaca məşhur fizik Albert Eynşteynin əlyazması hərracda satılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Parisdə hərraca çıxarılan əlyazmaya maraq böyük olub. Əlyazma 11,7 milyon dollara satılıb. Satışdan əvvəl isə bu məbləğin 3 milyon dollar olacağı güman edilirdi. Alıcının kimliyi gizli saxlanılıb.

Məlumata görə, 1913-1914-ci illərə aid olan əlyazma 54 səhifədən ibarətdir. Bildirilir ki, alimin çox az sayda əlyazması olub. Albert çox çox az qeydlər aparırdı.

