Bu il Azərbaycanda piyadaların vurulması nəticələnən yol qəzalarının sayı açıqlanıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, yol-nəqliyyat hadisələri üzrə tərəfimizdən aparılan təhlillər göstərir ki, cari ilin 10 ayı ərzində respublika ərazisində baş verən qəzaların 42, Bakı şəhəri üzrə isə 57 faizini piyadaların vurulması təşkil edir.

