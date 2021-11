Atadan DƏHŞƏTLİ ƏMƏL: 13 günlük körpəyə qarışqa zəhəri verdi - Uşaq isə.. / FOTOLAR

Türkiyənin Yalova vilayətində dəhşətli hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ata 13 günlük qız övladına qarışqa zəhəri verib. Bu barədə onun 36 yaşlı həyat yoldaşı açıqlama verib. O bildirib ki, uşaq dünyaya gələndən bəri ata narahat olub. Qadının iddiasına görə, atası uşaq dünyaya gələn gündən onu zəhərləyərək öldürmək istəyib.

Zəhər uşağın yeməyinin içinə əlavə edilib. Hadisənin üstü isə uşağın yeməkdən imtina etməsiylə açılıb.

Ailə üzvləri uşaq yeməyi yemədiyi üçün qidanın alındığı aptekə şikayət edib. Araşdırmalar zamanı yeməyin tərkibində zəhərli əlavələr olduğu üzə çıxıb. Hazırda uşağın vəziyyəti yaxşıdır. Ata əməlini polisə etiraf edib.



