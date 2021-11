Həkim: “Mədəkiçiltmə əməliyyatı hamilə qalmağa maneə deyil”

“İstənilən bariatrik əməliyyatdan (mədəkiçiltmə, artıq çəkidən azad olma) 12-16 ay keçəndən sonra qadınlar hamilə qala bilərlər. Hamiləliyin sayında isə məhdudiyyət yoxdur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Tibb Universitetinin əməkdaşı, həkim Taryel Ömərov deyib.

O qeyd edib ki, bu, istənilən yaş dövrünə aiddir.

Həkim onu da əlavə edib ki, əməliyyatdan sonra təkrar kökəlmələr ola bilər: “Elmi araşdırmalara görə, hazırda 100 xəstədən 13-18 %-də 3-5 ildən sonra təkrar piylənmə ola bilər. Yəni əməliyyatdan sonra yenidən piylənmə ehtimalı az da olsa, var”.

