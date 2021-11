"Ermənilər dini abidələrimizi yer üzündən siliblər" - Gündüz İsmayılov

"İşğal dövründə yüzlərlə ziyarətgahımız dağıdılıb, yer üzündən silinib. Yalnız yarısağlam vəziyyətdə qalan Ağdamda Cümə məscidi və Şuşada Yuxarı Gövhər Ağa məscididir. Yəni İslam dininə məxsus abidələrimiz yer üzündən demək olar silinib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Gündüz İsmayılov "Böyük Qayıdış: Mədəniyyətin dirçəlişi " konfransında çıxışı zamanı deyib.

Onun sözlərinə görə, işğalçıların alban kilsələrinə münasibəti isə başqa olub: "Onlar həmin kilsələri özününküləşdirməyə çalışıblar, edə bilmədiklərini isə dağıdıblar".

