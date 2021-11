İşğaldan azad edilən ərazilərdən daha bir erməni hərbçisinin cəsədi tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Trend-ə açıqlamasında Azərbaycanlı Əsir və Girovlara bağlı Məlumat Mərkəzinin koordinatoru Əhməd Şahidov deyib.

O bildirib ki, cəsəd Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın aidiyyəti qurumlarından ibarət axtarış qrupu tərəfindən aşkarlanıb.

Erməni hərbçinin cəsədi Suqovuşan istiqamətində tapılıb.

Cəsəd Ermənistan tərəfə təhvil verilib.

