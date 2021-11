Bu gün Türkiyə lirəsinin ABŞ dollar qarşısında bahalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünən 1 dollar 13,45 lirəyə qədər yüksəlmişdi.

Bu gün kəskin enişlə 11,60-dan aşağı düşüb. Məzənnənin gündəlik azalması 9 faizi ötüb.

Hazırda 1 ABŞ dolları 11,99 lirə təşkil edir.

