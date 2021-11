Böyük Şor qovşağından başlayaraq 20 Yanvar dairəsi istiqamətində Ziya Bünyadov prospektində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində sıxlıq müşahidə edilir.

Metbua.az xəbər verir ki,bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyindən (BNA) bildirilib.

Sıxlıq Z.Bünyadov prospektində yük avtomobillərinin iştirakı ilə baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi səbəbindən yaranıb.

Sıxlıq bu istiqamətdə müntəzəm marşrut xətləri üzrə avtobusların da intervalında ləngimələrə səbəb olub.

