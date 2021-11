"​Unibank" "Narıncı cümə" kampaniyası keçirir

"Unibank" kart sahibləri ilsonunun ən sərfəli alış-verişini edə biləcəklər.

Bunun üçün Bank öz müştərilərinə xüsusi imkan yaradıb. "Unibank"ın keçirdiyi “Narıncı cümə” kampaniyası çərçivəsində 25-28 noyabr tarixində Trendyol.com saytında alış-veriş zamanı istənilən "Unibank" kartı ilə edilən ödənişlər müştərilərə 5% keşbek qazandıracaq. Albalı kredit kartı ilə ödəniş etdikdə isə əlavə olaraq 3 ay faizsiz taksit imkanı təqdim olunacaq.

Kampaniyanın şərtləri ilə daha ətraflı bu linkdən ( https://unibank.az/az/news/retail/726/unibankda_na... ) tanış ola bilərsiniz.



Əgər hələ də "Unibank" kartınız yoxdursa, bankın istənilən filialından pulsuz və elə yerindəcə kart əldə edə bilərsiniz. "Unibank" kartı ilə dünyanın istənilən kafe-restoranlarında və yanacaqdoldurma məntəqələrində ödəniş edərkən, 5% keşbek qazandırır. Pulunuzu xərcləməyib kartda saxlamaq istəsəniz, yenə 5% gəlir qazanacaqsınız.

"Unibank" hazırda yüz minlərlə ödəniş kartı ilə müştərilərinin xidmətindədir. Kart sahibləri asanlıqla və çox rahat, təhlükəsiz şəkildə öz kartları ilə alış-veriş edə bilirlər. Bank hazırda paytaxt və bölgələri əhatə edən geniş filial şəbəkəsi ilə müştərilərin xidmətindədir. “Unibank”ın filialları həftənin 5 günü nahar fasiləsi olmadan, fəaliyyət göstərir.

Ətraflı məlumatı (012) 117 nömrəli telefondan, Bankın saytından ( www.unibank.az ) və yaxud facebook, twitter və instagram səhifələrindən ( www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank , https://www.instagram.com/unibank.az/ ) əldə etmək olar.



Unibank-Sənin Bankın!

