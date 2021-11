Türkiyə istehsalı olan "Turkovak" peyvəndinin təcili istifadəsinin təsdiqi üçün müraciət edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə naziri Fahreddin Qoca açıqlama verib. O bildirib ki, peyvəndin təsdiqi üçün müraciət müsbət qarşılanıb. Rəsmi icazədən sonra Türkiyə ilin sonuna qədər "Turkovak" peyvəndindən geniş istifadə etmək niyyətindədir.

Qeyd edək ki, Türkiyə koronavirusa qarşı 3 peyvənd üzərində işləyir.

