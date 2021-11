Azərbaycan gimnastı finala yüksəlib - VİDEO

Bakıda keçirilən 28-ci Dünya Yaş Qrupları Yarışlarında Azərbaycanın batut gimnastı Maqsud Mahsudov finala yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 13-14 yaş kateqoriyasında mübarizə aparan Mahsudov 99,880 xalla təsnifat mərhələsini ikinci pillədə başa vurub.

Beləliklə, o, həlledici mərhələyə vəsiqə qazanıb.

Finalda Mahsudovla yanaşı, yaponiyalı Haruto Murakami, britaniyalı Maks Middelton, Rusiya gimnastları Vitaliya Çivaqa, İldan Maxiyanov, Lev Busarev, belaruslu Maksim Asipenka və Fransa idmançısı Aleksis Requlus mübarizə aparacaqlar.

