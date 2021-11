NASA yer planetindən minlərlə işıq ili məsafədə yerləşən yeni planet kəşf edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırmalara görə, TOİ-2109b adlandırılan yeni planetdə bir ilin uzunluğu 16 saatdır. Bildirilir ki, yeni planet Günəş sisteminin xaricində yerləşir. Planet ulduzuna çox yaxın olduğu üçün səthində 3 min dərəcə temperatur var.

Bu isə indiyə qədər kəşf edilən ən isti planetdir. Planet öz oxu ətrafında 16 saata dönür.

