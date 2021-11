Türkiyə Ərəb ölkələri ilə münasibətlərdə yeni dövrə qədəm qoyur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri məlumat yayıb. Bildirilir ki, Ankara və Əbu Dabi arasında ötən gün imzalanan sənədlər bunu sübut edir. Məlumata görə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən sonra Türkiyə digər ərəb ölkələri ilə də münasibətləri normallaşdırmaq istəyir. Ərəb ölkələri də buna maraq göstərir.

Qeyd edək ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Türkiyəyə 10 milyard dollar vəsait yatırıb.

