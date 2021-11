Ermənistan Rusiya ilə birgə təlim keçirdi

Noyabrın 24-25-də Ermənistanda aviasiya və piyadaların döyüş maşınlarının (BMP) iştirakı ilə ilə Ermənistan-Rusiya birgə hərbi təlimləri keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir.

“Hərbi hissələr yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib, komanda məntəqələri və müşahidə məntəqələri paylanıb, şəxsi heyət təyin olunmuş əraziləri tutub. Təlimlər piyadaların döyüş maşınları və aviasiya vasitələrinin cəlb edilməsi ilə keçirilib”, - Ermənistan MN-nin məlumatında deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.