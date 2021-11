Bakının Binəqədi və Nəsimi rayonlarının bir hissəsinə suyun verilişi dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərsu” ASC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayıllı məlumat paylaşıb.

O bildirib ki, buna səbəb Binəqədi rayonunda magistral xətdə baş vermiş qəzadır:

“Hazırda qəzanın aradan qaldırılması işləri davam edir. Çətin şəraitdə, xüsusi texnikaların və projektorların köməyilə iş başa çatdırılacaq”.

